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Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre'yi makyajsız görenler tanıyamadı

Genel 26.10.2021, 12:29
Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre'yi makyajsız görenler tanıyamadı
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Güzelliğiyle ve fit vücuduyla yılların eskitmeyen sanatçısı Nebahat Çehre'nin makyajsız fotoğrafı ortaya çıktı.