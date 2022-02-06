Yılın bombası! Dünyaca ünlü golcüyle geliyor

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Sezona büyük umutlarla başlayan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de gelecek senenin planlamasına hız verildi. Kariyerli bir yabancı teknik adama takımı emanet etmek isteyen sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim dünya kupası apoletli Joachim Löw oldu. Alman çalıştırıcıyla görüşmelerde son aşamaya gelinirken, transferle ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Nokta atışı takviyelerle iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Kanarya, Löw'ün isteği üzerine Bayern Münih'ten transfer yapacak. Temaslarını sürdüren yönetim, dünyaca ünlü santrforu kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor.