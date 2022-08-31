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3. Sayfa
Röportaj
Yıldız Tilbe'den 100 bin kişilik tarihi konser
Genel
31.08.2022, 10:08
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Kocaeli’de yaklaşık 100 bin kişiye konser verdi.
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#yekta saraç
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#vaka sayısı
#Strasbourg
#Ali Yerlikaya
#Platooning
#başkanlık
#Şehir Hatları
#Angola
#milletvekili
#Houston Rockets
#Hal yasası
#çevre
#Beykoz Sarıyer
#Türk pizzacı
#PFDK
#hatice uysal
#Galatasaray
#ermenistan
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