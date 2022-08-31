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Yıldız Tilbe'den 100 bin kişilik tarihi konser

Genel 31.08.2022, 10:08
Yıldız Tilbe'den 100 bin kişilik tarihi konser
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Kocaeli’de yaklaşık 100 bin kişiye konser verdi.