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3. Sayfa
Röportaj
Yıldız isimden Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
Spor
23.04.2022, 11:35
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un yıldız ismi Saba Lobjanidze, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. İsmi Fenerbahçe ile anılan başarılı futbolcu, transferine ilişkin flaş ifadeler kullandı.
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#Portekiz
#esnaf
#Gürcistan
#AFRICOM
#Yasak Elma 27 bölüm
#Halk
#Rize
#dizi
#gülsüm anne
#Şam
#Ahmaud Arbery
#Basketbol
#Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Dr. Selim Argun
#yol
#Piyanist
#karla mücadele
#Dolar
#Star TV
#Prof. Dr. Yekta Saraç
#bülent parlak
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