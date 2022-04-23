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Yıldız isimden Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Spor 23.04.2022, 11:35
Yıldız isimden Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un yıldız ismi Saba Lobjanidze, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. İsmi Fenerbahçe ile anılan başarılı futbolcu, transferine ilişkin flaş ifadeler kullandı.