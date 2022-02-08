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Yeniden yapılandırmada rekor kırıldı

Genel 08.02.2022, 10:14
Yeniden yapılandırmada rekor kırıldı
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Milyonlarca vatandaşın vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi kamu alacakları gibi yapılandırmalarda başvuranların sayısı 16 milyonu geçti.