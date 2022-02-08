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3. Sayfa
Röportaj
Yeniden yapılandırmada rekor kırıldı
Genel
08.02.2022, 10:14
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Milyonlarca vatandaşın vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi kamu alacakları gibi yapılandırmalarda başvuranların sayısı 16 milyonu geçti.
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#Albert Bourla
#Tel Abyad
#zam protestosu
#Aras Bulut İynemli
#Omega
#Paris Saint Germain
#Ruhsat
#muhammed
#Oya
#kriter dergi
#FKÖ
#Tek Yürek izle
#Sen Anlat Karadenizin yeni bölümü ne zaman
#dağ keçisi
#Vedat Muriqi
#malikane
#muş
#kurum
#TDTM
#eski
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