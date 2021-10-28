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Yeni cami 3 bin 700 kişilik

Genel 28.10.2021, 23:12
Yeni cami 3 bin 700 kişilik
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Muş'un Hasköy ilçesinde 3 bin 700 kişinin aynı anda namaz kılabileceği mimarisiyle Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı hatırlatan cami inşa edildi.