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3. Sayfa
Röportaj
Yeni cami 3 bin 700 kişilik
Genel
28.10.2021, 23:12
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Muş'un Hasköy ilçesinde 3 bin 700 kişinin aynı anda namaz kılabileceği mimarisiyle Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı hatırlatan cami inşa edildi.
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#elektronik sigara
#İstanbul Karaköy
#Özel Kuvvetler
#Hayber savaşı nedenleri
#Türkiye ve Macaristan
#Cem
#PSG
#kerim kaya
#Chlole
#Skechers
#yaban hayvanı
#Kremlin
#Hector Olivares
#Hazer Amani
#ibadet
#sitem
#cevap
#kemal kılıçdaroğlu
#Maske