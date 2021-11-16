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Yavuz Bingöl'den sevgiliye tektaş

Genel 16.11.2021, 15:51
Yavuz Bingöl'den sevgiliye tektaş
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Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda Adem rolünü canlandıran ünlü oyuncu ve türkücü Yavuz Bingöl sevgilisi Nilşah Ağaoğlu'na tektaş taktı.