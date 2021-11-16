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3. Sayfa
Röportaj
Yavuz Bingöl'den sevgiliye tektaş
Genel
16.11.2021, 15:51
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Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda Adem rolünü canlandıran ünlü oyuncu ve türkücü Yavuz Bingöl sevgilisi Nilşah Ağaoğlu'na tektaş taktı.
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#Galatasaray
#rusya
#final
#meyve
#Salgın
#vefat
#aşı
#Sağlık Bakanı
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Bursaspor
#GS
#koronavirüs
#abd
#Vedat Muriqi
#Fahrettin Koca
#Dolar
#Zülfü Livaneli
#Rıdvan Dilmen
#UEFA Avrupa Ligi
#gazeteci
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