banner38

Yaşlı nüfus için acil servislerde yeni proje

Genel 18.10.2021, 10:16
Yaşlı nüfus için acil servislerde yeni proje
1/9

ATUDER, yaşlıların acil servislerdeki tedavilerine yönelik Safe and Friendly Emergency Medicine for Elderly (SAFE-ME) (Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis) Projesi hazırladı.