banner38

Yargıtay'dan araç sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar!

Genel 05.01.2022, 11:09
Yargıtay'dan araç sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar!
1/7

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, şirket aracına kesilen trafik cezalarının, işçinin rızası olmadan maaşından kesilemeyeceğine hükmetti.