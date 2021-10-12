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Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla tanınmaz hale gelen Ceylan hastanelik oldu

Genel 12.10.2021, 13:34
Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla tanınmaz hale gelen Ceylan hastanelik oldu
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Ünlü türkücü Ceylan, Müslüm Gürses’in en sevilen eserlerinden olan ‘Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim’i yeniden söyledi.