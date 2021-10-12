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3. Sayfa
Röportaj
Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla tanınmaz hale gelen Ceylan hastanelik oldu
Genel
12.10.2021, 13:34
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Ünlü türkücü Ceylan, Müslüm Gürses’in en sevilen eserlerinden olan ‘Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim’i yeniden söyledi.
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#vefat
#Dolar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Adana Demirspor
#Boşanma
#meyve
#koronavirüs
#abd
#final
#UEFA Avrupa Ligi
#ölü köpek
#eş
#Trabzonspor
#Bursaspor
#5 öğrenci
#chp ceza
#Silvia Constanza Romano
#tozkoparan
#darpetmek
#uysal