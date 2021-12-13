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13.12.2021, 23:23

Yanlışlıklar komedyası

Cüneyt Kaşeler

Cüneyt Kaşeler

İki takım için de çok önemli bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe liderle puan farkını tek haneye indirmek, Antep ise küme düşme hattı ile puan farkını yediye çıkarmak için sahadaydı. Fenerbahçe elindeki oyunculardan ideal on bir ile başladı. Fenerbahçe sağdan Rossi'nin getirdiği iki topla Serdar Dursun ile yokladı rakip kaleyi. Fenerbahçe'nin bu sezon en çok yaptığı atak şablonu bu, çizgiye inen adam ve ön direğe pas. Rize maçında buna benzer goller de bulmuştu. Antep ise topun arkasında Fenerbahçe'nin hatasını bekleyerek başladı maça. Berke'nin iyi uzaklaştıramadığı bir yan toptan Muhammed'in vuruşuyla ilk tehlikeli ataklarını geliştirdiler, ancak Fenerbahçe şanslıydı. Gaziantep, golü hiç beklemediği bir anda buldu. Gustavo'nun orta sahada tembel bir pasını kapan Figueiredo orta sahadan mükemmel vurdu ve Gustavo + Berke hatası ile Fenerbahçe geriye düştü. Bu noktadan sonra Antep oyunu çok geride kabul edince Fenerbahçe çok çabuk toparlandı ve Mesut-Serdar-Osayi paslaşmasında Mesut'un üst düzey bitiriciliği ile beraberliği yakaladı. İlk yarı boyunca Fenerbahçe üstün olan taraftı ancak skoru lehine çeviremedi. 

İkinci yarıya Antep, Halil İbrahim yerine Djilobodji'yi alarak başladı. Bu değişiklik ile üçlü savunmaya döndüler ve Tosca sol stopere  Djilobodji sağ stopere geçti, merkezde ise Caulker vardı. Kitsoui ve Sagal kanat bekleri oldular. Antep yine beklemediği bir anda önce Gustavo'nun hatası ile serbest atış kazandı, ardından da Ferdi'nin yanlış müdahalesi ile penaltı. Ve bu golden sonra çok daha agresif bir savunma yapmaya başladılar. Fenerbahçe'de bireysel hatalar devam etti. Kim'in hatasında Figueiredo net bir pozisyonu harcadı. Sonrasında ise maçın Fenerbahçe adına en iyisi Crespo'nun sürüklediği atakta Mesut'un asisti ile Zajc beraberliği buldu. Fenerbahçe bu maçı çevirir mi derken Kim'in yine büyük bir hatasında Figueiredo bir gol daha buldu ve durumu 3-2'ye getirdi. Fenerbahçe sezon başından bu yana Alanya maçı gibi iyi oynadığı bir maçı daha kaybetmiş oldu. Bu kadar çok bireysel hatanın olduğu maçı kazanmak da çok zordu. Tam bir "Yanlışlıklar Komedyası" oldu bu maç.

Crespo ise Fenerbahçe adına maçın adamıydı. Savunmada top çıkardı hatta maç 3-2 iken Dicko'nun topunun önüne yatıp dördüncü golü önledi. İkinci golün bir kısmı ona yazılabilir. Geldiğinde benim de fikrim yoktu ama şu an gördüğüm kadarıyla bu sezonun en iyi transferlerinden. Gustavo çok net iki hata yaptı. Berke ilk golde çok hatalıydı. Sene başından beri mükemmel oynayan Kim çok kötüydü. Tüm bu hatalar üst üste gelince kazanmak pek mümkün değildi. Mesut da bugün Crespo ile birlikte maçın en iyisiydi. Kendisinden - en azından benim beklediğim - skora direkt katkıyı net verdi.

Göztepe maçında anlamsızca kırmızı kart görerek takımı bu maçta yalnız bırakan İrfan ne düşünüyor merak ediyorum. Keza sene başında üçlü oynayacağı belli olan bu takıma dörtlünün sol kanadına oyuncu almayan yönetim ne düşünüyor onu da merak ediyorum. Fenerbahçe iddiasını bu maçla ya da Alanya maçı ile kaybetmedi bence. Bu tür yol kazaları olur. Bence Başakşehir, Kayseri, Göztepe maçlarının kayıplarından taşan damlası oldu bu maç. 

Antep ise rahat bir nefes aldı. Erol hocanın oynatmak istediği oyun da tam olarak bu, bu oyun da bu takımlarla oynanır.

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