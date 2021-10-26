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WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bu telefonların fişini çekiyor

Genel 26.10.2021, 15:11
WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bu telefonların fişini çekiyor
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WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesiyor.