banner38

Volkan Konak'tan hayranlarına üzücü haber!

Genel 21.12.2021, 11:48
Volkan Konak'tan hayranlarına üzücü haber!
1/7

Beykoz’da bulunan bir mekanda müzikseverlerle buluşan şarkıcı Volkan Konak, altı ay çalışmama kararı aldığını söyledi.