banner38

Volkan Demirel'den dikkat çeken Arda Güler yorumu!

Spor 29.09.2022, 16:05
Volkan Demirel'den dikkat çeken Arda Güler yorumu!
1/9

Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler tercihiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.