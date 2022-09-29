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Röportaj
Volkan Demirel'den dikkat çeken Arda Güler yorumu!
Spor
29.09.2022, 16:05
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Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler tercihiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.
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#Yozgat
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#Orman
#mandalina
#yekta saraç
#isakov
#bergen filmi
#rita wilson
#katolik
#Sao Paulo
#fetö
#prizma
#Boşanma
#hama
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