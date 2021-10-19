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Vitor Pereira'dan rotasyon kararı! İşte Fenerbahçe'nin Royal Antwerp maçı muhtemel 11'i

Spor 19.10.2021, 11:03
Vitor Pereira'dan rotasyon kararı! İşte Fenerbahçe'nin Royal Antwerp maçı muhtemel 11'i
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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını üzmüştü.