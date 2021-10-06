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Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil sözleri! "Her maç öncesi..."

Spor 06.10.2021, 11:02
Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil sözleri! "Her maç öncesi..."
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Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu iddiaları gündeme oturmuştu. Hatayspor maçında yedek oturan Mesut Özil, hastalığı gerekçesiyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşmasında kadroya alınmadı.