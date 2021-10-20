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3. Sayfa
Röportaj
Vitor Pereira'dan flaş karar! Mesut Özil yeniden kulübeye
Spor
20.10.2021, 10:44
1/6
Liderliği Trabzon'da bırakan Fenerbahçe'de moraller bozuk ama Antwerp maçı da geldi çattı. Antwerp karşısında Avrupa listesinde olmayan Serdar Dursun ve Crespo'dan mahrum kalan Vitor Pereira, sahaya süreceği on biri ise büyük ölçüde belirledi.
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#Rıdvan Dilmen
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Adana Demirspor
#Boşanma
#koronavirüs
#final
#abd
#Zülfü Livaneli
#eş
#meyve
#Dolar
#Bursaspor
#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
#masumlar apartmanı
#4. ünite
#Karabağ
#tabuta
#Fatih Kariye Mahallesi