İş insanı Murat Ülker, M.Rauf Ateş ile söyleyişi gerçekleştirdi

Murat Ülker kişisel blog sayfasında söyleyişi ile ilgili yayımladığı yazısında şu ifadelere yer verdi;

28 Şubat 2022 Pazartesi günü Fast Company Global Trends Summit’de M.Rauf Ates Bey’le bir online söyleşi gerçekleştirdik. Bana şu soruları sordu:

· Sizin işleriniz dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. Bol GOYA yapıyorsunuz. Bize Covid ile şekillenen yeni tüketim eğilimlerinden, tüketici tarafında öne çıkan trendlerden söz eder misiniz?

· Tüketimin yanı sıra şirket yönetiminde, insan kaynakları tarafında da önemli değişiklikler yaşanıyor. Sizce en önemli 3 trend nedir, bunlar neleri değiştirecek?

· Büyük bir grubun lideri olarak bütün bunların üzerinde hangi önemli teknolojileri, gelecekte yapacakları etki için takip ediyorsunuz?

· Amazon’un kurucusunun değişmeyecekler listesi vardır. 100 yıl geçse de bazı şeyler değişmez der. Sizin için şirket yönetiminde değişmeyecekler nelerdir?

Bende zirvenin konusuna bağlı kalarak lafı fazla uzatmadan cevaplarımı verdim. Arada başka sohbetlerimizde oldu. Zirvede şirket yönetimi, sürdürülebilirlik, teknoloji, tüketici davranışları üzerine konuşan çok sayıda konuşmacı vardı.