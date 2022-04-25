Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı.
Videolar 25.04.2022, 15:37 25.04.2022, 16:13
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu uçak sokak arasına düştü. Olayın ardından bölgede yangın çıktı.
Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Olay yerinden gelen son dakika görüntülerinde uçağın düştüğü mahallede bulunan vatandaşların korku içinde kaçıştığı görüldü.
Bölgeden gelen ilk fotoğraflarda mahalleyi yangın dumanı kapladığı görüldü.
DÜŞÜŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL
Uçağın düşüş nedeni de henüz belli olmadı.
"PİLOT VE YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ"
CNN Türk yayınında konuşan Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy, "Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti, mahallede can kaybı yok." dedi
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