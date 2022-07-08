Avrupalı parlamenterden Miçotakis’e insanlık dersi: "Avrupa bu mu?"
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Parlamentosu oturumunda ülkesinin sığınmacılara yönelik davranışları nedeniyle sert eleştirilerle karşılaştı.
Videolar 08.07.2022, 17:26
Avrupa Parlamentosu (AP) oturumuna katılan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin sığınmacılara yönelik davranışları nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı. AP üyesi Tineke Strik, 'Sığınmacılar sizin ülkenizden Avrupa'ya girmeye çalıştığında bu insanların hakları acımasızca çiğneniyor ve Türk topraklarına geri itiliyor. Avrupa bu mu?' diyerek Miçotakis'i eleştiri yağmuruna tuttu. Sığınmacılara yapılan zulüm hakkında konuşanların susturulduğunu söyleyen Strik, Yunan hükümetinin delilleri örtbas etmeye çalıştığını ifade etti.
Kaynak: Yeni Şafak
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