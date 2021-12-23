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Vedat Muriqi İstanbul'da: Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Spor 23.12.2021, 17:44
Vedat Muriqi İstanbul'da: Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?
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Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen ve halen Lazio'da top koşturan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi, yaptığı paylaşım olay oldu.