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Vedat Muriqi için transfer kararı verildi! Fenerbahçe...

Spor 15.10.2021, 11:56
Vedat Muriqi için transfer kararı verildi! Fenerbahçe...
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Fenerbahçe'nin 17.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 5 pay karşılığında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.