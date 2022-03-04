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Röportaj
Ve teklif yapıldı! Galatasaray'ın yeni transferi Lille'den
Spor
04.03.2022, 14:24
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Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Galatasaray'da kadro büyük ölçüde yenilenecek. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılarda orta saha mevkisi için düğmeye basıldı.
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#Volkan Demirel
#Radyo Viva
#Metrobüs
#Olumsuz hava
#OKA
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