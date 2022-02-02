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Ve Ozan Tufan yeniden Süper Lig'de

Spor 02.02.2022, 17:37
Ve Ozan Tufan yeniden Süper Lig'de
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Fenerbahçe, sezon başında Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı yeniden kadrosuna kattı.