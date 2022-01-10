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Uzmanlar uyardı: Omicron varyantının belirtileri değişti

Genel 10.01.2022, 11:41
Uzmanlar uyardı: Omicron varyantının belirtileri değişti
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Son günlerde tüm dünyada yayılmaya başlayan Omicron varyantının belirtileri ile ilgili ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, kapsamlı bir analiz yayınladı.