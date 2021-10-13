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Usta sanatçı Orhan Gencebay'dan kötü haber

Genel 13.10.2021, 10:19
Usta sanatçı Orhan Gencebay'dan kötü haber
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Yılların sanatçısı Orhan Gencebay koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.