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Usta sanatçı Ferdi Tayfur son haliyle şaşırttı

Genel 28.02.2022, 12:26
Usta sanatçı Ferdi Tayfur son haliyle şaşırttı
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Uzun süredir Marmaris'te sessiz sedasız bir hayat sürdüren Ferdi Tayfur'un son hali görenleri şaşırttı.