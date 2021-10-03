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Usta oyuncuya veda

Genel 03.10.2021, 18:24
Usta oyuncuya veda
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Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden usta oyuncu İlhan Daner, Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.