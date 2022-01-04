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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan üzücü haber!

Genel 04.01.2022, 09:08
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan üzücü haber!
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Oyuncu Erdal Özyağcılar korona virüsüne yakalandığını duyurdu.