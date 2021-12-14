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Ünlü türkücü sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğradı

Genel 14.12.2021, 16:35
Ünlü türkücü sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğradı
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Türkücü Ferhat Güzel eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartışmaya başladı.