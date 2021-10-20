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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yedi

Genel 20.10.2021, 13:03
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yedi
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Çekişmeli boşanan Feyza Aktan ve Özcan Deniz arasında sular durulmuyor. İşte son olarak yaşanan olayın detayları....