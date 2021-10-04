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Ünlü şarkıcı itiraf etti: 'Evli bir adama aşık oldum'

Genel 04.10.2021, 19:41
Ünlü şarkıcı itiraf etti: 'Evli bir adama aşık oldum'
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Sevdik Sevdalandık şarkısıyla adını duyuran sanatçı Reyhan Karaca, katıldığı özel bir programda önemli bir itirafta bulundu.