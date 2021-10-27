banner38

Ünlü sanatçıdan kötü haber

Genel 27.10.2021, 00:12
Ünlü sanatçıdan kötü haber
1/7

Karadeniz Ereğli Belediyesi, şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin Kovid-19'a yakalandığını ve bu nedenle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılamayacağını duyurdu.