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Ünlü oyuncudan '40 milyon lira kazandı' iddiasına cevap

Genel 04.04.2022, 13:56
Ünlü oyuncudan '40 milyon lira kazandı' iddiasına cevap
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Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.