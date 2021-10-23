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Ünlü oyuncu son görüntüsüyle korkuttu

Genel 23.10.2021, 14:15
Ünlü oyuncu son görüntüsüyle korkuttu
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Genç oyuncu Bestemsu Özdemir, böbrek iltihabı hastalığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun beş gündür hastanede yattığı öğrenildi.