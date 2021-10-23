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Röportaj
Ünlü oyuncu son görüntüsüyle korkuttu
Genel
23.10.2021, 14:15
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Genç oyuncu Bestemsu Özdemir, böbrek iltihabı hastalığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun beş gündür hastanede yattığı öğrenildi.
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#Dolar
#vefat
#abd
#koronavirüs
#Rıdvan Dilmen
#Trabzonspor
#tepki
#Bursaspor
#final
#Boşanma
#Vedat Muriqi
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Adana Demirspor
#UEFA Avrupa Ligi
#Burry Soprano
#Zülfü Livaneli
#Suriye
#erol keskin
#pakize mutlu aydemir
#meyve