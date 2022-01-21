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Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat gözaltına alındı

Genel 21.01.2022, 14:11
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat gözaltına alındı
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Tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat, kesinleşmiş para cezası nedeniyle çıkarılan yakalama kararından dolayı Malatya'da gözaltına alındı.