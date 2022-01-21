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Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat gözaltına alındı
Genel
21.01.2022, 14:11
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Tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat, kesinleşmiş para cezası nedeniyle çıkarılan yakalama kararından dolayı Malatya'da gözaltına alındı.
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#haluk levent
#Lopez
#S-300
#fATY
#Jeff Koons
#Salih Okur Gümrükçüoğlu
#nazar kaya
#türkiye değişim hareketi
#Manavgat
#31 Mart
#tnceli
#dünya bizim
#Havran
#dolar ne kadar
#ara
#Türkiyenin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni
#oktay
#temsilcilik
#yenilenebilir enerji
#Gülben Ergen
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