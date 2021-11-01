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Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Genel 01.11.2021, 14:59
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
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Kuzey Güney dizisindeki anne rolüyle sükse yapan usta oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti.