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Röportaj
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
Genel
01.11.2021, 14:59
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Kuzey Güney dizisindeki anne rolüyle sükse yapan usta oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti.
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#vefat
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#Dolar
#Vedat Muriqi
#magazin
#meyve
#Adana Demirspor
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#abd
#koronavirüs
#Zülfü Livaneli
#Bursaspor
#final
#eş
#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
#niğdespor
#Adana
#gazeteci
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