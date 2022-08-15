banner38

Ünlü oyuncu Cem Davran'ın acı günü!

Genel 15.08.2022, 09:47
Ünlü oyuncu Cem Davran'ın acı günü!
1/6

Oyuncu Cem Davran'ın annesi Naciye Ayfer Davran hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medyadan verdi.