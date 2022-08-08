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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ölümden döndü

Genel 08.08.2022, 15:04
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ölümden döndü
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'Terzi' dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy, dizi setinde aksiyon sahnesi çekilirken kaza geçirdi.