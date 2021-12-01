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Ünlü oyuncu Barış Arduç’un eski mesleğini duyanlar şaşırdı

Genel 01.12.2021, 14:13
Ünlü oyuncu Barış Arduç’un eski mesleğini duyanlar şaşırdı
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Son dönemin en popüler oyuncularından olan Barış Arduç’un, eski mesleğini duyanlar şaştı kaldı.