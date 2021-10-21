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Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den kötü haber

Genel 21.10.2021, 11:13
Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den kötü haber
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Genç oyuncu Bahar Şahin'in eğlence gecesinin sonu hastanede bitti. Şahin üzücü haberi 1,7 milyon takipçisi bulunan sosyal medyadan duyurdu.