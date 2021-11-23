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Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Genel 23.11.2021, 12:10
Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
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Rock grubu Big Big Train'in baş vokalisti ve söz yazarı David Longdon kaza geçirdi. Ünlü müzisyen kaldırıldığı hastanede 56 yaşında yaşamını yitirdi.