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Ünlü iş adamı Hakan Baş boşanmadan bekarlığa adım attı

Genel 04.10.2021, 16:43
Ünlü iş adamı Hakan Baş boşanmadan bekarlığa adım attı
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Oyuncu eşi Bensu Soral'la evliliğinde yaşadığı problemler nedeniyle boşanma kararı alan Hakan Baş, boşanmadan bekar hayatına döndü.