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Röportaj
Ünlü gazeteci Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
Genel
20.10.2021, 09:13
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Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Ali Kırca'nın son hali ortaya çıktı.
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#vefat
#Rıdvan Dilmen
#Bingöl Devlet Hastanesi
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#Boşanma
#Zülfü Livaneli
#final
#abd
#eş
#Dolar
#4. ünite
#meyve
#Bursaspor
#Trabzonspor
#Karabağ
#UEFA Avrupa Ligi
#Batum imamı
#Fatih Kariye Mahallesi
#tabuta