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Ünlü gazeteci Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı

Genel 20.10.2021, 09:13
Ünlü gazeteci Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
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Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Ali Kırca'nın son hali ortaya çıktı.