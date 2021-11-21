Ünlü bilim adamı Albert Einstein'ın en ilginç özellikleri

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21 Kasım 1905'te Albert Einstein'ın, enerji ile kütle arasındaki ilişkiyi meşhur E=mc2 denklemi ile ifade ettiği, "Cismin ataleti içerdiği enerji miktarına bağlı mıdır?" adlı makalesi, "Annalen der Physik" dergisinde yayımlandı.