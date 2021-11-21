GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Teknoloji
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Ünlü bilim adamı Albert Einstein'ın en ilginç özellikleri
Genel
21.11.2021, 10:20
1/15
21 Kasım 1905'te Albert Einstein'ın, enerji ile kütle arasındaki ilişkiyi meşhur E=mc2 denklemi ile ifade ettiği, "Cismin ataleti içerdiği enerji miktarına bağlı mıdır?" adlı makalesi, "Annalen der Physik" dergisinde yayımlandı.
Kaydet
Sonraki Galeriler
Fatih Terim'den derbi mesajı: '3'lü 4'lü hiç fark etmez'
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Kötü haber: Kırık var
TRT Haber'de sürpriz ayrılık
Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp Eker'in ölümünde yeni gelişme
Öne Çıkan Galeriler
Ünlü bilim adamı Albert Einstein'ın en ilginç özellikleri
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
TRT Haber'de sürpriz ayrılık
Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp Eker'in ölümünde yeni gelişme
Türkiye'nin en güvenilir ünlü isimleri belli oldu! İşte o liste...
Yeni Galeriler
Fatih Terim'den derbi mesajı: '3'lü 4'lü hiç fark etmez'
Ünlü bilim adamı Albert Einstein'ın en ilginç özellikleri
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Kötü haber: Kırık var
TRT Haber'de sürpriz ayrılık
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Boşanmalar mercek altına alınacak
Bakan Koca kritik haritayı paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan iller
Fatih Terim'den derbi mesajı: '3'lü 4'lü hiç fark etmez'
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu
Popüler Haberler
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den evlilik açıklaması
Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor
Galatasaray'ın altyapısından bir dünya yıldızı çıkabilir
Pereira biletleri kesti! Gidiyorlar
#abd
#vefat
#Trabzonspor
#türkiye
#koronavirüs
#Galatasaray
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Vedat Muriqi
#Suriye
#Canis Döşemeci
#beşiktaş
#4 kulaklı kedi
#Dolar
#Zülfü Livaneli
#Adana Demirspor
#son dakika
#cemal kaşıkçı
#artuklu üniversitesi
#Hafter
#final
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#abd
#vefat
#Trabzonspor
#türkiye
#koronavirüs
#Galatasaray
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Vedat Muriqi
#Suriye
#Canis Döşemeci
#beşiktaş
#4 kulaklı kedi
#Dolar
#Zülfü Livaneli
#Adana Demirspor
#son dakika
#cemal kaşıkçı
#artuklu üniversitesi
#Hafter
#final
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam