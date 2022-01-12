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3. Sayfa
Röportaj
UEFA en iyi genç yıldızları açıkladı! Listede 1 Türk futbolcu var...
Spor
12.01.2022, 11:02
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UEFA, 2022 yılında yıldız olabilecek 21 yaş ve altı futbolcuların listesini açıkladı. 40 kişilk listede bir Türk futbolcu da yer aldı. İşte UEFA'nın belirlediği 2022 yılında yıldız olabilecek potansiyeldeki 40 futbolcu...
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#Fatih
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#Sibel Can
#182
#Leylek
#kuş türü
#Memura zam
#takvim
#Duhan Kalkan kimdir
#Atak
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