UEFA en iyi genç yıldızları açıkladı! Listede 1 Türk futbolcu var...

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UEFA, 2022 yılında yıldız olabilecek 21 yaş ve altı futbolcuların listesini açıkladı. 40 kişilk listede bir Türk futbolcu da yer aldı. İşte UEFA'nın belirlediği 2022 yılında yıldız olabilecek potansiyeldeki 40 futbolcu...