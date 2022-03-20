Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe ilk yarıda Mesut-İrfan ile çıktı sahaya, İrfan istekli ve Mesut'a göre fiziken çok daha iyi. Fenerbahçe seyircisinin de desteği ile ilk yarıda aslında aradığı baskıyı kurdu ancak son paslarda gerek pas kalitesi gerekse tercih hataları bu pozisyonları sonuca götürmedi. Konyaspor ise Abdülkerim'in de eksikliği ile kendisini ikinciliğe taşıyan savunma tandeminin ikinci oyuncusunu da kaybetti. Abdülkerim sadece savunma lideri değil aynı zamanda topla savunmadan çıkışları, hücumda duran toplarda etkisi ile Konyaspor'un en önemli oyuncularından biri. Onun yokluğunda Musa-Adil ikilisi ile sadece iki gol yemeleri takım savunmalarının ne kadar iyi olduğunun kanıtı. Bu sezon altıncı kez taç atışından gol bulmaları onlar adına çalışmanın eseri, ama rakipleri için de eksi puan. İsmail Kartal ikinci yarıda Mesut yerine Pelkas hamlesi ile aslında maçı kazanma yolunda önemli adım attı. Pelkas onun yerine oyuna girdikten sonra gerek sol çizgide gerekse aldığı toplarla içeri katederek çok etkili oldu. Osayi bundan sonra kariyerini sağ bek olarak inşa edecek sanırım çünkü hem hızı hem de oyun görüşü ile önde oynadığı maçlara göre sağ bekte çok etkili oluyor. Bu akşam da kendi kanadından hem çok bindirdi hem de savunmada görevini yaptı. Kim ve Serdar bu akşam savunmada neredeyse kusursuz oynadılar. İrfan ise özellikle Mesut çıktıktan sonra aldığı inisiyatif ile etkili oldu. Beraberlik golü onun serbest atışı ile geldi Konya'ya bu sezon iki serbest atışta da skor bulunmasında rol oynamış oldu. Fenerbahçe'de milli maç arası sonrası Ferdi de dönünce sol bekte de onu izleyeceğiz. Orta sahanın göbeğinde sezon başında Gustavo-Zajc ikilisi çok etkili başlamış ve o ikili bozulunca takım düşmüştü. Son galibiyetlerde en büyük paylardan biri de bu ikilinin. Orta sahada görev paylaşımı ve özellikle oyun kurarken gösterdikleri başarı bu ikilinin takıma katkıları. Fenerbahçe Alanya üzerine Konya galibiyeti ile son altı maçta aldığı beş galibiyeti anlamlı hala getirdi. Artık Fenerbahçe ikincilik için çok şanslı. Üçüncü sıra için de avantajlı. Fenerbahçe için ikincilik başarılı değildir diyenlere de saygım var ancak dört sezondur ilk kez ikinci olacaksa bu başarı olur. Bence başarı sıralama kadar bir sonraki seneye iskelet kurabilmektir. Fenerbahçe önümüzdeki seneye şu an için ilk onbire altı-yedi oyuncu atabilir bu önemli.

Arda için geçen hafta söylediğimin arkasındayım Fenerbahçe kazandıkça İsmail Kartal'ın Arda'yı kullanma şekli benim için doğrudur. Golden önceki paslarda da onun dokunuşu vardı. Artık Arda genç Arda değil takımın bir parçası. Bunda İsmail Kartal'ın da payı var tebrik ederim.

Fenerbahçe yönetimi eğer bu bilet fiyatı indirimini Konferans Ligi'nde yapsa şu an belki de o kulvarda da yürüyor olacaktı. Bu başarıda seyircinin de payı büyük. Seyirci kendi rolünü oynayınca çok etkili.

Konyaspor ise takım halinde oynadığı oyundan taviz vermedi tüm eksiklerine rağmen oyunu sonuna kadar da götürdü. İkinci yarıda topa sahip olamadılar bu da onlara pahalıya mal oldu.