banner38

20.03.2022, 21:34

Üç puandan fazlası

Cüneyt Kaşeler

Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe ilk yarıda Mesut-İrfan ile çıktı sahaya, İrfan istekli ve Mesut'a göre fiziken çok daha iyi. Fenerbahçe seyircisinin de desteği ile ilk yarıda aslında aradığı baskıyı kurdu ancak son paslarda gerek pas kalitesi gerekse tercih hataları bu pozisyonları sonuca götürmedi. Konyaspor ise Abdülkerim'in de eksikliği ile kendisini ikinciliğe taşıyan savunma tandeminin ikinci oyuncusunu da kaybetti. Abdülkerim sadece savunma lideri değil aynı zamanda topla savunmadan çıkışları, hücumda duran toplarda etkisi ile Konyaspor'un en önemli oyuncularından biri. Onun yokluğunda Musa-Adil ikilisi ile sadece iki gol yemeleri takım savunmalarının ne kadar iyi olduğunun kanıtı. Bu sezon altıncı kez taç atışından gol bulmaları onlar adına çalışmanın eseri, ama rakipleri için de eksi puan. İsmail Kartal ikinci yarıda Mesut yerine Pelkas hamlesi ile aslında maçı kazanma yolunda önemli adım attı. Pelkas onun yerine oyuna girdikten sonra gerek sol çizgide gerekse aldığı toplarla içeri katederek çok etkili oldu. Osayi bundan sonra kariyerini sağ bek olarak inşa edecek sanırım çünkü hem hızı hem de oyun görüşü ile önde oynadığı maçlara göre sağ bekte çok etkili oluyor. Bu akşam da kendi kanadından hem çok bindirdi hem de savunmada görevini yaptı. Kim ve Serdar bu akşam savunmada neredeyse kusursuz oynadılar. İrfan ise özellikle Mesut çıktıktan sonra aldığı inisiyatif ile etkili oldu. Beraberlik golü onun serbest atışı ile geldi  Konya'ya bu sezon iki serbest atışta da skor bulunmasında rol oynamış oldu. Fenerbahçe'de milli maç arası sonrası Ferdi de dönünce sol bekte de onu izleyeceğiz. Orta sahanın göbeğinde sezon başında Gustavo-Zajc ikilisi çok etkili başlamış ve o ikili bozulunca takım düşmüştü. Son galibiyetlerde en büyük paylardan biri de bu ikilinin. Orta sahada görev paylaşımı ve özellikle oyun kurarken gösterdikleri başarı bu ikilinin takıma katkıları. Fenerbahçe Alanya üzerine Konya galibiyeti ile son altı maçta aldığı beş galibiyeti anlamlı hala getirdi. Artık Fenerbahçe ikincilik için çok şanslı. Üçüncü sıra için de avantajlı. Fenerbahçe için ikincilik başarılı değildir diyenlere de saygım var ancak dört sezondur ilk kez ikinci olacaksa bu başarı olur. Bence başarı sıralama kadar bir sonraki seneye iskelet kurabilmektir. Fenerbahçe önümüzdeki seneye şu an için ilk onbire altı-yedi oyuncu atabilir bu önemli.

Arda için geçen hafta söylediğimin arkasındayım Fenerbahçe kazandıkça İsmail Kartal'ın Arda'yı kullanma şekli benim için doğrudur. Golden önceki paslarda da onun dokunuşu vardı. Artık Arda genç Arda değil takımın bir parçası. Bunda İsmail Kartal'ın da payı var tebrik ederim.

Fenerbahçe yönetimi eğer bu bilet fiyatı indirimini Konferans Ligi'nde yapsa şu an belki de o kulvarda da yürüyor olacaktı. Bu başarıda seyircinin de payı büyük. Seyirci kendi rolünü oynayınca çok etkili. 

Konyaspor ise takım halinde oynadığı oyundan taviz vermedi tüm eksiklerine rağmen oyunu sonuna kadar da götürdü. İkinci yarıda topa sahip olamadılar bu da onlara pahalıya mal oldu. 

Yazarın Önceki Makalesi
Murat Tolga Şen
Murat Tolga Şen
Acun’un en çok reyting getiren programı kendi hayatı!
26 Kasım 2018
Yorumlar (0)
banner35
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 58
3. Fenerbahçe 30 50
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 29 57
3. Atletico Madrid 29 54
4. Barcelona 27 51
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19