Yüsra Geyik Camdaki Kız'dan neden ayrıldı? İşte şaşırtan o iddia

Camdaki Kız oyuncu kadrosuna katılan oyuncu Yüsra Geyik'in yeni dizisindeki ömrü kısa sürdü. Oyuncunun ayrılığıyla ilgili kulislerde konuşulan ilginç iddia şoke etti.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Fragmanlarda da geniş yer verilen oyuncunun rolü geçen hafta son buldu. Dizide uzun soluklu olması beklenen Geyik'in rolü zamanla azaldı ve senaryo gereği 27. bölümde İzmir'e taşındı.

"Başrol oyuncuları rahatsız oldu" iddiası

Bu durum kulislerde ilginç bir söylentiyi de beraberinde getirdi. Genç oyuncunun ön plana çıkmasının bazı başrol oyuncularının tepkisini çektiği ve bu nedenle rolün ömrünün kısa sürdüğü öne sürüldü.

İddianın doğru olup olmadığı ve hangi oyuncuların rahatsızlık yaşadığı ise merak konusu oldu.