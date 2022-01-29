Yasak Elma'ya sürpriz transfer!
Oyuncu Ece İrtem, Yasak Elma dizisine dahil edildi. İrtem dizide Biran Damla Yılmaz’ın arkadaşı rolüyle ekibe katıldı.
Tv Dünyası 29.01.2022, 17:38
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna Biran Damla Yılmaz’ın arkadaşı rolüyle oyuncu Ece İrtem katıldı.
İrtem, dizide Kumru’ya hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın arkadaşı Meriç rolüyle izleyici karşısında olacak.
İrtem son olarak Ferda rolüne hayat verdiği Mahkum dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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