Yasak Elma dizisine çok konuşulacak transfer
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın 6. sezonuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın 6. sezonu merakla bekleniyor. Dizinin Çağatay'ı Berk Oktay'ın vedasının ardından yapıma yeni bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, dizide Engin karakterini canlandıracak.
FOX’un senelerdir reyting listelerine damga vuran dizisi Yasak Elma'nın 6. sezon çekimleri başlıyor. Salı günü sete çıkması planlanan dizinin sezon finalinde trafik kazası sahnesi yaşanmış ve bu kazada Çağatay karakteri (Berk Oktay) ölmüştü. Dizinin yeni sezonunun iki yıllık zaman atlamasıyla başlayacağı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre; ilk bölüm, Doğan'ın (Murat Aygen) cinayete azmettirmekten hapiste olduğu, holdingin başına geçen Yıldız'ın da (Eda Ece) Doğan hapisteyken kızı Ceylan’ı dünyaya getirdiği bir süreçle başlayacak.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye bu sezon ünlü oyuncu Bekir Aksoy da katılıyor. Aksoy, diziye Handan’ın (Şebnem Dönmez) abisi Engin rolüyle dahil olacak. Hayatı beklenmedik şekilde değişen Engin’in ileriki bölümlerde Ender’le (Şevval Sam) yakınlaşması bekleniyor.
ALTAY VE HİLAL'İ CANLANDIRACAK OYUNCULAR BELLİ DEĞİL
Öte yandan hapisten çıkıp göremediği kızına kavuşmak ve intikam alma peşinde olan Doğan, oldukça hırslı bir kişiliğe sahip olan avukatı Hilal’la aşk yaşayacak. Ekin’in ortadan kaybolması ve babasının hapse girmenin şokunu yaşayan Kumru’nun hayatına ise Altay girecek. Altay ve Hilal karakterlerine hayat verecek oyuncular henüz belli olmadı. Zaman atlamasından dolayı Halit Can’ı da 4,5 yaşında yeni bir çocuk oyuncu canlandıracak.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Trabzonspor
|5
|10
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Rizespor
|3
|5
|9. Samsunspor
|3
|5
|10. Gençlerbirliği
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Adanaspor
|4
|4
|13. Tuzlaspor
|4
|4
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Almeria
|3
|4
|13. Girona
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Sevilla
|4
|1
|17. Real Valladolid
|3
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0