Yasak Elma dizisine çok konuşulacak transfer

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın 6. sezonu merakla bekleniyor. Dizinin Çağatay'ı Berk Oktay'ın vedasının ardından yapıma yeni bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, dizide Engin karakterini canlandıracak.

FOX’un senelerdir reyting listelerine damga vuran dizisi Yasak Elma'nın 6. sezon çekimleri başlıyor. Salı günü sete çıkması planlanan dizinin sezon finalinde trafik kazası sahnesi yaşanmış ve bu kazada Çağatay karakteri (Berk Oktay) ölmüştü. Dizinin yeni sezonunun iki yıllık zaman atlamasıyla başlayacağı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre; ilk bölüm, Doğan'ın (Murat Aygen) cinayete azmettirmekten hapiste olduğu, holdingin başına geçen Yıldız'ın da (Eda Ece) Doğan hapisteyken kızı Ceylan’ı dünyaya getirdiği bir süreçle başlayacak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye bu sezon ünlü oyuncu Bekir Aksoy da katılıyor. Aksoy, diziye Handan’ın (Şebnem Dönmez) abisi Engin rolüyle dahil olacak. Hayatı beklenmedik şekilde değişen Engin’in ileriki bölümlerde Ender’le (Şevval Sam) yakınlaşması bekleniyor.

ALTAY VE HİLAL'İ CANLANDIRACAK OYUNCULAR BELLİ DEĞİL

Öte yandan hapisten çıkıp göremediği kızına kavuşmak ve intikam alma peşinde olan Doğan, oldukça hırslı bir kişiliğe sahip olan avukatı Hilal’la aşk yaşayacak. Ekin’in ortadan kaybolması ve babasının hapse girmenin şokunu yaşayan Kumru’nun hayatına ise Altay girecek. Altay ve Hilal karakterlerine hayat verecek oyuncular henüz belli olmadı. Zaman atlamasından dolayı Halit Can’ı da 4,5 yaşında yeni bir çocuk oyuncu canlandıracak.